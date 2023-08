In juli voor het eerst na corona 6 miljoen reizigers op Schiphol

Luchthaven Schiphol heeft in juli voor het eerst sinds 2019 in één maand meer dan 6 miljoen reizigers verwelkomd. Sinds het opheffen van de reisbeperkingen die tijdens de coronapandemie golden groeide het internationale vliegverkeer weer hard. Zo reisden vorige maand dubbel zoveel mensen via Schiphol dan in juli 2021, toen nog veel coronabeperkingen van kracht waren.

Schiphol meldt dat vorige maand iets meer dan 6 miljoen reizigers op de luchthaven bij Amsterdam arriveerden, vertrokken of overstapten. Dat waren er 16 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal vluchten steeg met 14 procent tot bijna 41.000.

Juli is traditiegetrouw een van de topmaanden voor Schiphol, vanwege de vakanties. Spanje was de populairste bestemming voor reizigers op de luchthaven. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en Griekenland.

Vorig jaar kampte Schiphol nog met problemen bij het in goede banen leiden van de grote drukte. Personeelstekorten bij onder andere de beveiligingscontrole zorgden voor lange wachtrijen, waardoor reizigers soms hun vlucht misten. Die moeilijkheden maakten volgens reisorganisaties ook kleinere Duitse vliegvelden populairder voor Nederlanders uit het oosten van het land.

Airport Weeze, vlak over de grens bij Venray, meldt nu dat sinds de jaarwisseling 1 miljoen passagiers van en naar het vliegveld vlogen. Dat zijn er evenveel als in heel 2022. “Het brede en redelijk geprijsde vluchtaanbod in combinatie met de voordelen van een overzichtelijke, regionale luchthaven wordt steeds beter ontvangen door onze internationale gasten”, stelt topman Sebastian Papst.