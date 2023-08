Langste verliesreeks Nike op Wall Street sinds debuut in 1980

Nike heeft op Wall Street de langste verliesreeks neergezet sinds het Amerikaanse sportartikelenconcern in december 1980 zijn beursdebuut maakte. Dinsdag eindigde het aandeel Nike voor de negende handelsdag op rij op verlies. Volgens analisten zijn beleggers bezorgd geworden dat de tragere groei van de Chinese economie en opgebouwde voorraden van bijvoorbeeld sportkleding en -schoenen wel eens meer kunnen drukken op de winst dan aanvankelijk gedacht.

Nike leverde dinsdag ruim 1 procent in. Daarmee heeft Nike in ruim een week ongeveer een tiende aan beurswaarde verloren. Dinsdag reageerden beleggers voornamelijk op de cijfers van Dick’s Sporting Goods. Die verkoper van sport- en outdoorartikelen kampte met meer winkeldiefstallen en tegenvallende verkopen van outdoorartikelen. De retailer verlaagde daardoor de winstverwachting voor het hele jaar. Dick’s Sporting Goods kelderde zelf daarop dik 24 procent op de beurs in New York.

Een analist van de firma Wedbush stelt dat recente cijfers van branchegenoten als Under Armour en Champion-eigenaar Hanesbrands de bezorgdheid van beleggers over Nike ook al hadden aangewakkerd. Hij verwacht dat de resultaten van Foot Locker, die woensdag op het programma staan, opnieuw belangrijk zijn voor handelaren die een inschatting willen maken van de situatie bij Nike. De sportgigant komt zelf pas in september weer met nieuwe cijfers. Foot Locker geeft vaak details over de prestaties van zijn merken. Volgens de analist is ook bekend dat veel artikelen bij de keten van Nike afkomstig zijn.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street zijn gemengd de handel uitgegaan. Er was weinig groot richtinggevend nieuws. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 34.288,83 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4387,55 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg wel, met 0,1 procent tot 13.505,88 punten.

Microsoft won 0,2 procent. Het softwareconcern heeft nieuwe toezeggingen gedaan om toestemming te krijgen voor de overname van Activision Blizzard, uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft. Om de zorgen van de Britse toezichthouder weg te nemen heeft Microsoft nu beloofd de komende vijftien jaar de rechten op de cloudgames te verkopen aan de Franse spellenuitgever Ubisoft. Activision Blizzard steeg daarop circa 1 procent. De Europese Commissie, die eerder al wel goedkeuring gaf voor de overname, heeft aangegeven de nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden.