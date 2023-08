Randstad en chipbedrijven op kop in hogere AEX

De AEX-index op het Damrak veerde dinsdag weer wat op na de recente koersverliezen. Uitzender Randstad was de grote winnaar met een koersstijging van ruim 3 procent dankzij een koopadvies door de Franse bank BNP Paribas Exane. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen terrein dankzij de stevige koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. Betaalbedrijf Adyen leek ook wat te herstellen na de forse koersval in de afgelopen dagen, maar leverde de stevige openingswinst weer in.

Adyen daalde 0,5 procent. De betalingsverwerker zag in de afgelopen drie handelsdagen ongeveer de helft van zijn beurswaarde verdampen door de tegenvallende resultaten van de voormalige beurslieveling. Naar aanleiding van die resultaten hebben veel analisten hun beleggingsadviezen en koersdoel voor Adyen verlaagd.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 738,26 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 864,87 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

ASMI, Besi en ASML stegen tot 2 procent. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. De Amerikaanse chipproducent is dit jaar al een slordige 200 procent in waarde gestegen door het optimisme rondom kunstmatige intelligentie (AI). Levensmiddelenconcern Unilever was de grootste daler in de AEX, met een min van 0,3 procent.

In de MidKap stond koffieconcern JDE Peet’s onderaan met een verlies van 1,8 procent. Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en Pickwick werd door analisten van ING van de kooplijst gehaald. Laadpalenmaker Alfen was de sterkste stijger met een winst van 1,3 procent.

Op de lokale Amsterdamse markt kwam Cabka nog met cijfers. De fabrikant van plastic pallets zag de omzet in de eerste jaarhelft licht stijgen en boekte weer winst na een verlies een jaar geleden. Het aandeel won 0,3 procent. In Londen daalde BHP 0,7 procent na tegenvallende resultaten van de mijnbouwer.

De euro was 1,0921 dollar waard, tegen 1,0887 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 80,89 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 84,38 dollar per vat.