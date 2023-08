Ratingbureau S&P negatiever over Amerikaanse banken

Opnieuw heeft een kredietbeoordelaar een lager rapportcijfer gegeven aan een aantal kleinere Amerikaanse banken. Die hebben last van de gestegen rentes. Klanten halen daardoor hun geld weg om het op rekeningen te stallen met hogere spaarrentes. Tegelijkertijd zijn veel beleggingen op de balans van die banken in waarde gedaald door de hogere rentes, vat ratingbureau S&P Global Finance de situatie samen.

Het kredietoordeel voor KeyCorp, Comerica, Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. en Associated Banc-Corp gaat daarom omlaag bij S&P. Eerder deze maand verlaagde Moody’s, een andere kredietbeoordelaar, zijn oordeel al over tien banken in de Verenigde Staten.

De rentes zijn in in korte tijd hard gestegen door ingrepen van centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve. Eerder dit jaar kwam een aantal middelgrote banken in de Verenigde Staten in de problemen, mede door die hogere rentes. Zo vielen Silicon Valley Bank en Signature Bank om. Andere kredietverstrekkers sloten deals om te worden overgenomen om de eigen financiën te verstevigen.

De situatie kan lastiger worden voor banken als de Federal Reserve rentes langer hoog houdt dan financiële markten verwachten, waarschuwt S&P. Dat komt ook doordat klanten met leningen de druk van hogere rentes voelen en zo minder goed hun verplichtingen kunnen nakomen. “Banken met veel leningen aan de commerciële vastgoedsector, vooral voor kantoren, kunnen de grootste problemen ondervinden.”