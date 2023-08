Stormloop op huurfietsen rond Zandvoort voor Formule 1

Fans van de Formule 1 huren massaal fietsen om op het circuit in Zandvoort te komen. Sommige fietsverhuurders in en rond het dorp hebben niet of nauwelijks nog fietsen beschikbaar. Zandvoort is vanaf donderdag dicht voor autoverkeer, bezoekers van de Grand Prix moeten dus bijvoorbeeld de fiets pakken of met het openbaar vervoer reizen.

De organisatie van het race-evenement verwacht elke dag ruim 100.000 fans in Zandvoort. Meer dan een op de drie bezoekers komt op de fiets, meldde Dutch GP-directeur Robert van Overdijk eerder dinsdag. De Grand Prix duurt van vrijdag tot en met zondag.

Richard Boersma van fietsenverhuurder Zindels Zandvoort verhuurde zijn laatste fietsen voor dit weekend een maand geleden. “Het gaat ontzettend hard”, zegt hij. Voor het race-evenement had zijn bedrijf 250 extra fietsen beschikbaar, waardoor er in totaal vierhonderd tweewielers waren. “De grootste groep heeft tweehonderd e-bikes gehuurd.” In andere weken worden vijftig tot zestig fietsen per dag verhuurd, afhankelijk van het weer.

Mede-eigenaar Sam van Dam van Rent-a-Bike van Dam noemt het “een bijzonder weekend” voor zijn bedrijf en verwacht dat zijn fietsen over een paar dagen allemaal zijn verhuurd. Ondanks dat hij in Noordwijkerhout zit, 15 kilometer van het circuit, zijn zo’n 20 tot 30 procent meer fietsen geclaimd vergeleken met een normale vakantieperiode. “Bijna alle e-bikes zijn verhuurd, de rest is nog wel beschikbaar”, vertelt hij. Van Dam verhuurt in totaal meer dan 250 e-bikes en ruim honderd gewone fietsen, waarvan de meeste dit weekend naar Formule 1-fans gaan.

Wijsman fietsen in Zandvoort is een fietsenwinkel die zeventig tot 75 fietsen aanbiedt om te huren. Alle e-bikes zijn inmiddels op en de gewone fietsen ook bijna, meldt een verkoper. “Zonder Formule 1 en met mooi weer zou dit ook gebeuren. Wel zijn ze vrij ver van tevoren verhuurd.” Sommige fans hebben een fiets geclaimd kort nadat bekend was geworden dat er dit jaar weer een Formule 1-race in Zandvoort komt. Ook bij deze fietsenmaker zijn vooral de elektrische varianten in trek.

Verhuurder Behind the Beach laat weten dat onder anderen bezoekers van de Formule 1 een fiets van hem willen, het liefst een e-bike. Het bedrijf heeft van de zevenhonderd tweewielers nog 250 beschikbaar, zegt Raymond van Duyn. “Veel reserveringen worden er nu ook nog gedaan.”

Een woordvoerster van de NS zegt dat er geen extra OV-fietsen komen bij station Zandvoort aan Zee. Wel vertrekt tijdens het evenement elke vijf minuten een trein tussen Zandvoort en Amsterdam Centraal.