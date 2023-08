Aandacht voor resultaten Alfen en Nvidia op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van Alfen. De verkoper van laadpalen en andere opslagsystemen voor elektriciteit gaf vorige week al een omzetalarm vanwege uitdagende marktomstandigheden en kwam nu met het volledige halfjaarbericht.

Alfen zag de omzet in de eerste jaarhelft met 9 procent stijgen, maar de nettowinst daalde fors. Bij het onderdeel laadsystemen voor elektrische auto’s zakten de opbrengsten met 36 procent vanwege de grote voorraden. Het bedrijf bevestigde wel zijn financiële doelen voor de middellange termijn.

Daarnaast kijken beleggers uit naar de resultaten van Nvidia, die woensdag na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. De Amerikaanse chipproducent is dit jaar al een slordige 200 procent in waarde gestegen door het optimisme rondom kunstmatige intelligentie (AI) en beleggers en analisten rekenen op sterke resultaten van het bedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De Aziatische markten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent.

Op het Damrak gaat de aandacht ook uit naar Randstad. Volgens de Belgische krant De Tijd blijkt het uitzendconcern al jaren winsten uit België te sluizen naar Zwitserland. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft volgens de krant al voor in totaal bijna 73 miljoen euro aan belastingclaims ingediend tegen verschillende Randstad-bedrijven in België die betrokken zijn bij de constructie.

Vopak kondigde aan dat Gate terminal, eigendom van het tankopslagbedrijf en Gasunie, definitief heeft besloten een nieuwe tank voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te bouwen in de Rotterdamse haven. De nieuwe capaciteit is al verhuurd en zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 operationeel zijn.

Kendrion kwam met cijfers. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen, maar werd wel voorzichtiger over de tweede jaarhelft. Het bedrijf verwacht dat de economische activiteit laag zal blijven en neemt maatregelen om de winstgevendheid op peil te houden.

De euro was 1,0859 dollar waard, tegen 1,0847 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 79,84 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 84,20 dollar per vat.