Aandelen tech-bedrijf Adyen hard gedaald

De Nederlandse betaalverwerker Adyen heeft afgelopen week een harde klap moeten incasseren toen in twee dagen tijd de aandelenprijs van 1472 euro naar 853 euro. Het bedrijf verloor in één dag tijd bijna 19 miljard aan beurswaarde door een koersdaling. De financiële resultaten van Adyen bleken tegen te vallen voor beleggers én de omzet en winstmarge voor het bedrijf daalde de afgelopen tijd. Veel aandeelhouders wilden daarom van de aandelen van Adyen af. Door deze koersdaling staat het bedrijf, dat onder andere de betalingen van McDonalds afhandelt, op de laagste koers sinds april 2020. Nadat Ayden in 2018 naar de beurs ging, werd het aandeel snel meer waard. In 2021 bereikte het bedrijf zelfs een piek met 2800 euro per aandeel.

Tech-aandelen volgen

Voor het volgen van aandelen kan men gebruikmaken van een index. Op die manier kan men overzicht houden welke aandelen slim ge- of verkocht kunnen worden. Voor de grootste tech-aandelen kan men gebruik maken van de US tech 100 koers. Deze index is een verzameling van de 100 grootste niet-financiële bedrijven die genoteerd staan aan de Nasdaq Stock Market. De US tech 100 is daarom misschien nog wel bekender onder de naam Nasdaq 100. Omdat het hier echter voornamelijk om bedrijven in technologie gaat, gebruiken we de naam US TECH 100.

Men beschouwt deze index vaak als de graadmeter van de tech-sector.

Bedrijven als Apple, Microsoft en het moederbedrijf van Google zijn enkele grote namen die men daar kan tegenkomen. Deze tech-reuzen hebben flink naamgemaakt afgelopen decennia en het is dan ook niet meer dan logisch dat er enorme beurwaarderingen in de Nasdaq 100 rondgaan. De technologische wereld is er één die echter snel verandert. Het is dan ook niet gek dat ook veel innovatieve en baanbrekende kleinere bedrijven een plek in de US tech 100 hebben weten te bemachtigen. Een bedrijf als Zoom wist bijvoorbeeld gebruik te maken van de snel veranderende wereld tijdens de COVID-pandemie.

De aandelenkoers

Juist omdat de wereld van technologie zo’n veranderende wereld is, is de koers ook erg schommelend. De prijs van aandelen veranderen constant. Net naar gelang de populariteit van een bedrijf. Zo ook voor de US tech 100 koers. Onderzoek en voorzichtigheid bij het deelnemen aan de handel in aandelen is dan ook geboden. Een aandeel kan zo maar in waarde dalen. Het is verstandig de huidige trends in de technologische wereld te volgen wil men zich bezighouden met tech-bedrijven. Op die manier wordt men niet plots verrast als de koers opeens daalt. Daarnaast is het natuurlijk altijd slim om te weten waarin gehandeld wordt en niet enkel af te gaan op de misschien wel hoge verwachtingen en cijfers. Tenslotte is het goed om in het achterhoofd te houden dat het handelen in aandelen een handel is waar men geduld voor moet hebben. In een impuls aan- of verkopen is dan ook vaak geen slimme optie.