Economie kromp het sterkst in Groningen door afbouwen gaswinning

Van alle provincies kende Groningen in het tweede kwartaal de sterkste economische krimp, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Dat kwam vooral door het afbouwen van de gaswinning in die provincie. Het gaat om een krimp van 13 procent vergeleken met de maanden april, mei en juni van vorig jaar.

De gaswinning uit het Groningerveld stopt vanaf 1 oktober helemaal, besloot demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Volgend jaar gaan de gasputten echt dicht. Buiten de gaswinning om groeide de economie in Groningen wel, met ongeveer 1 procent.

In de provincies Zeeland, Overijssel en Limburg kromp de economie een stuk lichter, met zo’n 1 procent. Die krimp komt omdat de industrie daar veel last heeft van de hoge energieprijzen.

Hoge energieprijzen zorgden ook voor een krimp van 4 procent in de Groningse regio Delfzijl en in de Noord-Hollandse IJmond kromp de economie met 6 procent. Dat is de plek waar Tata Steel zit.

In Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht groeide de economie juist met 1 procent. De bedrijvigheid van de regio Haarlemmermeer werd 2 procent groter door het herstel van de luchtvaart na de coronapandemie. Schiphol hoort bij dit gebied.

Vorige week kwam het CBS met cijfers over de hele Nederlandse economie. Die kromp afgelopen kwartaal met 0,3 procent. Daarmee zit Nederland nu in een recessie, omdat de economie het kwartaal daarvoor ook kleiner werd. Economen verwachten echter niet dat er een nieuwe crisis aankomt.