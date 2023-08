Europese gasprijs omlaag door uitblijven Australische stakingen

De Europese aardgasprijzen zijn woensdag zo’n 14 procent gezakt doordat gevreesde stakingen bij energiebedrijven in AustraliĆ« vooralsnog lijken uit te blijven. De afgelopen dagen veerden de prijzen op de gasmarkt juist nog flink op omdat eventuele stakingen bij leveranciers van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) daar grote impact kunnen hebben op de beschikbaarheid van gas hier.

Eerder gaven vakbonden het energieconcern Woodside Energy Group tot woensdag de tijd om in te gaan op hun eisen, anders volgen werkonderbrekingen. Maar tot nu toe zijn er nog geen acties aangekondigd. Achter de schermen zouden nog onderhandelingen plaatsvinden. Ook bij Chevron overlegden werknemers met bonden over acties, maar dat blijft vooralsnog ook bij dreigementen.

De installaties van beide bedrijven zijn goed voor 10 procent van het totaal aan wereldwijde leveringen van lng. Dat was de reden dat de gasprijzen afgelopen dagen al behoorlijk omhooggingen. Dat de prijzen soms flink op en neer kunnen gaan laat zien dat de situatie op de gasmarkt nog steeds gespannen is. Hoewel de Europese gasprijzen ruim onder het niveau van afgelopen winter liggen en de gasopslagen bijna vol zijn, blijft de regio kwetsbaar voor mogelijke productieverstoringen. Ook speelt mee dat niet goed voorspeld kan worden of Europa een strenge winter tegemoet gaat of juist een hele zachte winter.

Grote energieleveranciers in Nederland zoals Vattenfall en Essent kondigden deze week weer nieuwe tariefsverlagingen aan voor hun klanten. Maar er zijn ook nog steeds deskundigen die waarschuwen dat de energieprijzen in de winter opnieuw kunnen pieken als de gasvoorraad sneller opraakt dan verwacht en het opeens heel koud wordt. “De tariefverlaging is gunstig voor de eerste maanden van de winter. De energiemarkt blijft echter onzeker”, verklaarde commercieel directeur Boudewijn den Herder van Essent.