Flitsbezorger Getir vertrekt uit meerdere steden in Nederland

Flitsbezorger Getir gaat vijf Amsterdamse magazijnen sluiten en trekt zich volledig terug uit zes andere Nederlandse steden. Dat bevestigt Getir na berichtgeving door Het Parool. Volgens de onderneming heeft de keuze te maken met de discussie met de gemeente Amsterdam over bestemmingsplannen voor locaties. In de steden Breda, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg, waar Getir helemaal weggaat, was het aantal bestellingen erg beperkt.

Dinsdag werd al bekend dat Getir internationaal fors gaat reorganiseren. Ongeveer 2500 medewerkers van het bedrijf verliezen hun baan. Dat is meer dan 10 procent van het totale personeelsbestand. Volgens Getir moet de reorganisatie het bedrijf efficiƫnter maken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor Nederlandse werknemers zijn.

Flitsbezorgers als Getir groeiden hard tijdens de coronapandemie. Toen won het online bestellen van boodschappen flink aan populariteit door de lockdowns. Ondanks die groei waren de diensten nog niet winstgevend. Door de hoge inflatie is het nu ook lastiger geworden om nieuwe klanten te vinden. Ook zijn investeerders terughoudender geworden door de opgelopen rente.

In Amsterdam is Getir samen met branchegenoot Flink daarnaast al langer verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente. De gemeenteraad stemde eerder in met een plan waardoor flitsbezorgers zich alleen nog mogen vestigen op bedrijventerreinen en niet meer in woongebieden. De flitsbezorgers klagen dat hun sector anders behandeld wordt dan bijvoorbeeld bezorgers van supermarkten of pizzabezorgers.

De Amsterdamse locaties waar Getir nu weggaat, pasten niet in het bestemmingsplan van de gemeente. Maar de flitsbezorger blijft wel in Amsterdam actief. In de Nederlandse hoofdstad blijven ongeveer vijftien magazijnen over, vanwaaruit koeriers van het bedrijf boodschappen bij klanten in de stad kunnen afleveren. Andere Nederlandse steden waar Getir blijft zijn Amstelveen, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht.