Gotthardtunnel deels weer open voor goederentreinen

De Gotthardtunnel in Zwitserland is gedeeltelijk heropend voor vrachtverkeer over het spoor. Het spoortransport via de belangrijke handelsroute tussen het noorden en zuiden van Europa komt daarmee weer voorzichtig opgang. Ongeveer twintig treinen zijn woensdagochtend vroeg al door een van de twee buizen van de tunnel gereden, verklaarde een woordvoerder van de Zwitserse spoorwegmaatschappij SBB.

De 57 kilometer lange Gotthardtunnel, ’s werelds langste spoorwegtunnel, werd op 10 augustus gesloten nadat een ontspoorde trein het spoor en de infrastructuur ernstig had beschadigd. De Zwitserse spoorwegen SBB verwachten dat het waarschijnlijk nog enkele maanden gaat duren voor alle herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Dan pas zouden er, zoals normaal, weer twee tunnelbuizen te gebruiken zijn. Passagierstreinen blijven voorlopig omgeleid.

Transportbedrijven zoeken sinds het ongeval naar alternatieve vrachtroutes. Sommige vervoerders hebben treinen omgeleid via de Lötschberg/Simplon-route en de Gotthard-panoramaroute. Deze routes kunnen echter alleen worden gebruikt door lichtere en kortere treinen, waardoor de capaciteit beperkt is. En de Simplontunnel zal op 23 augustus sluiten vanwege geplande bouwwerkzaamheden, aldus de SBB.

Ook hebben transportbedrijven gekozen om goederen met vrachtwagens te vervoeren in plaats van per trein. Er is ook nog een Gotthard-wegtunnel die wel gewoon open is.