Kendrion ziet omzet stijgen, voorzichtiger over tweede jaarhelft

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft over het tweede kwartaal meer omzet geboekt, ondanks verslechterde marktomstandigheden. Met name in Duitsland en China had het bedrijf daar last van, waardoor de toeleverancier aan de auto-industrie voorzichtiger is over de tweede helft van dit jaar.

Het totaal aan inkomsten steeg met 8 procent op jaarbasis tot bijna 137 miljoen euro. Die stijging komt onder meer door prijsverhogingen. Ondanks die groei bleef de nettowinst steken op 3,7 miljoen euro, hetzelfde bedrag dat na het tweede kwartaal vorig jaar de boeken inging.

Vooral de productie in Duitsland liet het afgelopen kwartaal te wensen over, als gevolg van de stagnerende economie in dat land. Kendrion-topman Joep van Beurden spreekt van productieniveaus “die doen denken aan de pandemische periode”, de situatie ten tijde van de coronacrisis. Ook een opleving in China, na de strenge coronamaatregelen in dat land, bleef volgens Van Beurden uit.

Op de korte termijn is het daarom belangrijk om de winstgevendheid en financiƫle positie veilig te stellen, betoogt de topman. Dat wil hij doen door de kosten te verlagen en investeringen die niet gekoppeld zijn aan omzetgroei terug te schroeven. Van Beurden blijft echter wel positief over de lange termijn. Strategische investeringen blijven daarom wel nodig om uiteindelijk verdere groei te realiseren.