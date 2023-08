Laadpalenbedrijf Alfen keldert op Damrak, Adyen herstelt licht

Laadpalenbedrijf Alfen was woensdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel meer dan 10 procent lager na de publicatie van tegenvallende resultaten. Tegelijkertijd toonde Adyen eindelijk wat herstel na de recente koersval. In een rustige sessie won de betalingsverwerker 1,7 procent aan beurswaarde.

Alfen had vorige week al een omzetalarm gegeven vanwege uitdagende marktomstandigheden. De verkoper van laadpalen en andere opslagsystemen voor elektriciteit kwam nu met de volledige resultaten. Die vielen ondanks de eerdere waarschuwing toch tegen bij beleggers. Het bedrijf kampt onder meer met grote voorraden aan laadsystemen. In het tweede kwartaal viel de groei bijna volledig stil en de winst daalde fors.

Adyen ging dinsdag nog voor de vierde dag op rij omlaag. Sinds de publicatie van de zwaar tegenvallende resultaten vorige week heeft het bedrijf al ongeveer de helft aan beurswaarde zien verdampen. Het koersherstel van woensdag is dus erg beperkt. De afgelopen dagen hebben kenners hun verwachtingen voor het bedrijf al flink bijgesteld. Veel analisten hebben hun beleggingsadviezen en koersdoel voor Adyen verlaagd.

Het algehele beeld op de Europese beurzen was woensdag gemengd. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent hoger op 740,73 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 866,18 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent. De financiële markten zijn vooral in afwachting van de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole, die later deze week wordt gehouden. Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse Federal Reserve, zal daar waarschijnlijk meer vertellen over de toekomstige rentestappen van de Amerikaanse centrale bank.

Randstad wist ook de aandacht op zich gericht. Volgens de Belgische krant De Tijd blijkt het uitzendconcern al jaren winsten uit België naar Zwitserland te sluizen. De belastinginspectie heeft volgens de krant al voor bijna 73 miljoen euro aan claims ingediend tegen verschillende Randstad-bedrijven in België. Beleggers schrokken evenwel niet van dit nieuws. Het aandeel ging met een min van 0,2 procent vrijwel vlak de handel uit.

De euro was 1,0862 dollar waard, tegen 1,0847 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 78,98 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper, op 83,30 dollar per vat.