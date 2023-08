Marktplaats: VanMoof daags na surseance populairder dan ‘gratis’

Bezoekers van Marktplaats lijken, daags nadat e-bikefabrikant VanMoof van de rechter uitstel van betaling had gekregen, massaal te hebben gezocht naar de elektrische fietsen van het merk. In twee dagen tijd werd toen respectievelijk 242.000 en 237.000 keer de zoekopdracht ‘Moof’ ingevoerd. Die aantallen overstegen daarmee de volgens Marktplaats populairste zoekopdracht ‘gratis’, dat toen 195.000 en 192.000 keer werd ingetypt.

Volgens een woordvoerder van de advertentiewebsite komt dat echt zelden voor. Alleen de zoektermen ‘airco’ en ‘schaatsen’ winnen het weleens van ‘gratis’, bij een hittegolf of strenge winter, zo zegt hij. De interesse van Marktplaats-gebruikers lijkt zich echter te beperken tot het moment dat uitstel van betaling werd verleend. Zo werd VanMoof een paar dagen later, op 18 juli, failliet verklaard. Op de dag daarna werd slechts 76.000 keer gezocht naar de fietsen, aanzienlijk minder dan eerder.

Naast de vraag zag Marktplaats ook het aanbod omhooggaan. De afgelopen maand werden bijna 1600 nieuwe advertenties op de website gezet waarin ‘Moof’ in de titel stond. Dat is een stijging van 34 procent ten opzichte van de maand daarvoor, aldus Marktplaats. Maar op jaarbasis was er sprake van een ruime verdubbeling: in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werden er ongeveer 750 ‘Moof’-advertenties geplaatst.

Het e-bikebedrijf kwam in de problemen doordat er grote investeringen nodig waren voor alle speciaal voor VanMoof ontwikkelde fietsonderdelen. Ook kampte de onderneming met hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen en er werd veel geld uitgegeven aan internationale groei. Dit alles financierde het bedrijf telkens met nieuw aangetrokken kapitaal en leningen van durfinvesteerders. De curatoren van VanMoof onderzoeken sinds het faillissement nog altijd of een doorstart mogelijk is.