Sportschoenenketen Foot Locker keldert op Wall Street

Foot Locker is woensdag hard onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse sportschoenenketen, die in Nederland ook tientallen winkels heeft, zag de verkopen dalen in het afgelopen kwartaal. Ook verlaagde het bedrijf opnieuw zijn winstverwachting voor het hele jaar. Vanwege de hoge inflatie en onzekere economie houden consumenten volgens het bedrijf de hand op de knip.

Foot Locker raakte meer dan een derde aan beurswaarde kwijt. Door de terughoudendheid bij consumenten moet de retailer zijn producten agressiever afprijzen om de vraag aan te jagen en de voorraden terug te dringen. Behalve van de tegenvallende resultaten schrokken beleggers ook van de aankondiging dat het dividend zal worden opgeschort.

Peloton (min 20,8 procent) moest het ook ontgelden. De fabrikant van hometrainers en bijbehorende trainingsprogramma’s leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Ook nam het aantal abonnees op de trainingsprogramma’s af ten opzichte van een kwartaal eerder en viel de verwachting voor het huidige kwartaal tegen.

De resultaten van Kohl’s (plus 1,5 procent) vielen wel in de smaak bij beleggers. De Amerikaanse warenhuisketen boekte meer winst dan verwacht en zag zijn voorraden afnemen.

De aandelen van veel winkelbedrijven stonden een dag eerder flink onder druk. Zo zag de verkoper van sport- en outdoorartikelen Dick’s Sporting Goods dinsdag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen na een winstalarm. Dick’s Sporting Goods werd door analisten van Bank of America van de kooplijst gehaald en daalde woensdag ruim 4 procent.

Het grote sportartikelenmerk Nike kende dinsdag zelfs de langste verliesreeks sinds zijn beursdebuut in 1980. Het aandeel sloot voor de negende handelsdag op rij lager. Woensdag verloor het aandeel nog eens bijna 4 procent door de tegenvallende resultaten van Foot Locker, dat veel artikelen van Nike verkoopt in zijn winkels.

Beleggers kijken verder vooral uit naar de resultaten van Nvidia, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. De Amerikaanse chipproducent is een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en is dit jaar al flink in waarde gestegen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 34.355 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4404 punten. De Nasdaq ging eveneens 0,4 procent omhoog, naar 13.560 punten. De techgraadmeter is dit jaar al zo’n 30 procent gestegen. De rally werd daarbij gedreven door het optimisme rond AI-bedrijven zoals Nvidia.