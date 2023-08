Achmea waarschuwt voor hogere premies vanwege extreem weer

Achmea waarschuwt dat het steeds vaker voorkomen van extreem weer de premies van herverzekeraars opdrijft, waardoor de Nederlandse verzekeraar zelf met extra kosten te maken krijgt. “Dat een deel van die extra kosten wordt doorberekend in de premie voor klanten is onontkoombaar”, zegt Achmea-topvrouw Bianca Tetteroo bij de presentatie van de halfjaarresultaten.

“Bijvoorbeeld de recente hagel in Italië en overstromingen in Slovenië. Voor Achmea ging het niet om grote schadebedragen. Maar je ziet wel dat de premies van herverzekeraars oplopen door de toenemende klimaatschade wereldwijd.” Herverzekeraars zijn grote internationale partijen waar Achmea zich kan indekken tegen grote calamiteiten. Schade bij bijvoorbeeld kleinere stormen wordt over het algemeen niet herverzekerd, grote calamiteiten wel.

Volgens Tetteroo onderhandelt Achmea één keer per jaar over de premies die het zelf aan die herverzekeraars moet afdragen. “Dat is nu net weer gebeurd en de premies zijn met 10 procent gestegen.” Om de premiestijging nog enigszins binnen de perken te houden heeft Achmea ervoor gekozen om het eigen risicobedrag op te voeren. Maar dat betekent wel dat het concern zelf meer risico loopt als het fout gaat, en dus meer geld achter de hand moet houden voor mogelijke tegenvallers.

Sowieso lopen de kosten voor Achmea de laatste tijd op als gevolg van de hoge inflatie. Ook de kosten voor schadeherstel nemen namelijk toe doordat de prijzen overal omhoog gaan. Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen.

De Achmea-topvrouw denkt dat het vaker voorkomen van extreem weer te maken heeft met de klimaatverandering. “Het is denk ik niet iets dat je kan keren, maar beperken van de schade kan wel.” Ze benadrukt dat dat er veel aandacht voor duurzaamheid moet zijn. Ook preventieve maatregelen kunnen helpen tegen weerschade, bijvoorbeeld geen huizen meer bouwen in uiterwaarden en andere tuinaanleg.

Achmea heeft volgens Tetteroo wel een goede eerste helft van het jaar achter de rug. De verzekeraar kreeg er meer klanten bij, deed goede zaken met beleggingen en wist zijn operationele resultaat met 69 procent op te voeren tot 405 miljoen euro. De totale schadelast was van januari tot en met juni lager dan vorig jaar doordat grote weercalamiteiten in Nederland, zoals in 2022 de februaristorm, in deze periode uitbleven. Het Turkse onderdeel van Achmea kreeg wel zo’n 6 miljoen euro aan schade voor de kiezen door de aardbevingen in dat land. “De werkelijke schadelast lag hoger; echter dat werd vergoed door een herverzekeraar.”