China blokkeert import Japanse zeeproducten na lozing Fukushima

China weert voorlopig alle uit Japan geïmporteerde etenswaren uit de zee. Beijing maakt zich veel zorgen over de lozing van afvalwater uit de kerncentrale in het Japanse Fukushima. Met de nieuwe maatregel wil de Chinese overheid de risico’s rond radioactieve vervuiling tegengaan, meldde de douane van het land.

Japan is donderdag begonnen met de omstreden lozing van het afvalwater. Dat water koelde de kerncentrale na de aardbeving en tsunami van 2011, waardoor de centrale ernstig beschadigd raakte. Het water is gereinigd en moet over een periode van ongeveer dertig jaar geleidelijk in zee worden geloosd.

Maar buurlanden maken zich grote zorgen. China waarschuwde eerder “alle noodzakelijke stappen” te zetten die nodig zijn om de voedselveiligheid te garanderen. Het Chinese ministerie voor Milieu en Ecologie kondigde aan de stralingsniveaus in de nationale wateren strenger te gaan controleren.

China verbood eerder al de import van voedsel uit tien prefecturen rond de kerncentrale van Fukushima. Stadstaat Hongkong verbood de invoer van vis en andere zeeproducten uit dezelfde prefecturen.

De importverboden kunnen directe gevolgen hebben voor sushirestaurants in China en Hongkong, die een groot deel van hun vis en zeevruchten uit Japan halen. “Zo’n 80 procent van alle zeeproducten die we gebruiken komt uit Japan”, zei een Hongkongse cateraar voor Japans eten tegen persbureau AFP.