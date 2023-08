Chipsector centraal op Damrak na sterke cijfers Nvidia

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar de chipsector. De Amerikaanse chipproducent Nvidia kwam woensdag na de slotbel op Wall Street met sterke kwartaalcijfers. Beleggers keken al dagen uit naar het kwartaalbericht van Nvidia, een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), en de verwachtingen waren hooggespannen. Het bedrijf wist die verwachtingen ruimschoots te overtreffen en gaf aan ook in de komende maanden flink te zullen profiteren van de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen.

Op de Aziatische beurzen zorgden de resultaten van Nvidia al voor een koersrally bij grote chipbedrijven. In Amsterdam zullen ASML, ASMI en Besi mogelijk profiteren van het optimisme in de sector. Ook Europese chipfabrikanten als STMicroelectronics en Infineon liften mogelijk mee op het succes van Nvidia.

Beleggers wachten daarnaast op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell houdt daar vrijdag een toespraak en zal dan mogelijk meer vertellen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Op de beurzen wordt gehoopt dat Powell zal aangeven dat de Fed bijna klaar is met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag vooruit dankzij de sterke koerswinsten in de chip- en techsector. De Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,9 procent.

Op het Damrak kwamen vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen en de fabrikant van statiegeldmachines Envipco nog met resultaten. Van Lanschot boekte meer winst in de eerste jaarhelft. Ook stalden particuliere en institutionele klanten meer geld bij de vermogensbeheerder. Topman Maarten Edixhoven sprak van een solide eerste jaarhelft.

Envipco zag de omzet afgelopen kwartaal licht stijgen, maar zag het nettoverlies verder oplopen. Voor de tweede jaarhelft rekent het bedrijf wel op een sterke omzetgroei. Galapagos zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van Citi haalden het biotechnologiebedrijf van hun kooplijst af.

De euro was 1,0869 dollar waard, tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 78,77 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 83,15 dollar per vat.