Chipsector helpt AEX aan stevige winst na cijfers Nvidia

De AEX-index op het Damrak heeft donderdag een stevige winst laten zien. Vooral de chipbedrijven stonden in de belangstelling na de sterke resultaten van Nvidia. Beleggers keken al dagen uit naar het kwartaalbericht van Nvidia, een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), en de verwachtingen waren hooggespannen. Het bedrijf wist die verwachtingen ruimschoots te overtreffen en gaf aan ook de komende tijd flink te zullen profiteren van de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen.

In Amsterdam gingen chipmachinemaker ASML en de chiptoeleveranciers ASMI en Besi tot 3 procent omhoog dankzij het optimisme in de sector en ze waren daarmee de sterkste stijgers in de AEX. Ook Europese chipfabrikanten als STMicroelectronics (plus 1,3 procent) en Infineon (plus 2,3 procent) liftten mee op het succes van Nvidia. Op de Aziatische beurzen gingen de chipbedrijven ook flink vooruit.

Beleggers wachten daarnaast op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell houdt daar vrijdag een toespraak en zal dan mogelijk meer vertellen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Op de beurzen wordt gehoopt dat Powell zal aangeven dat de Fed bijna klaar is met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 747,56 punten. Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 1,8 procent. Een dag eerder wist het betaalbedrijf voor het eerst in vier dagen te stijgen na de tegenvallende resultaten van vorige week. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.

De MidKap klom 0,2 procent tot 867,52 punten. Van Lanschot Kempen was veruit de grootste verliezer bij de middelgrote bedrijven, met een min van 9 procent na publicatie van de resultaten. De vermogensbeheerder boekte meer winst in de eerste jaarhelft. Ook stalden particuliere en institutionele klanten meer geld bij de vermogensbeheerder. De inkomsten vielen echter tegen. Daarnaast liepen de liepen de kosten flink op door hogere salarissen en een uitbreiding van het aantal werknemers. Het concern kondigde tevens een kapitaalteruggave van 2,00 euro per aandeel aan.

De euro was 1,0853 dollar waard, tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 78,46 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 82,82 dollar per vat.