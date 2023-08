Curator VanMoof: nog geen exclusieve gesprekken met één partij

De tijd voor een doorstart voor VanMoof dringt, maar de curatoren zijn nog altijd niet met één partij in exclusieve onderhandelingen. Een storende factor bij de zoektocht naar een tweede leven voor het Amsterdamse e-bikemerk is dat sommige geïnteresseerde partijen zich wel in de media melden, maar vervolgens geen concreet bod uitbrengen.

Curator Jan Padberg zegt dat er met meerdere overnamekandidaten wordt gesproken. Maar voordat de onderhandelingen de laatste beslissende fase in kunnen gaan, is het nodig dat de grootste schuldeiser, de financier en pandbaas van VanMoof, dezelfde oplossingsrichting voor ogen heeft als een mogelijke koper. “Laat ik het zo zeggen, we zitten nog niet allemaal op dezelfde pagina. Het is een zware bevalling.”

Woensdag kondigde de Turkse aanbieder van deelvervoer BinBin aan dat het VanMoof wil overnemen. De onderneming had naar eigen zeggen ook al een bod gedaan. “Wij zijn bekend met die partij, maar we hebben geen bod van ze ontvangen”, stelt Padberg, die ook Brian Mogensen aanhaalt. Die Deense ondernemer liet eerder ook aan media weten interesse te hebben, maar Mogensen meldde zich pas later bij de curatoren en haakte vervolgens snel af.