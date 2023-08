Duitse rechter: beledigen werkgever op Whatsapp reden voor ontslag

Het beledigen van je werkgever of collega’s via berichtendienst Whatsapp is een gegronde reden om iemand te ontslaan. Zo luidt het oordeel van een Duitse rechtbank. Aanleiding was een zaak waarin zeven medewerkers van luchtvaartmaatschappij TUIfly beledigende berichten deelden.

Zij stuurden jarenlang berichtjes waarin zij niet alleen elkaar maar ook andere deelnemers van een appgroep beledigden. Het ging onder meer om racistische en seksistische uitspraken, en om het oproepen van geweld. Zo hadden zij het over “mensen in het gezicht slaan”. Een deel van die chats werd doorgestuurd naar de ondernemingsraad en een personeelsmanager van TUIfly, waarop de medewerkers werden ontslagen.

De hoogste arbeidsrechter boog zich over de zaak, nadat een lagere rechtbank had geoordeeld dat de medewerkers mochten uitgaan van vertrouwelijkheid in de appgroep. Maar de hoge rechter vroeg zich af of een groepschat “een soort vesting” is “waar alles is toegestaan en je niet bang hoeft te zijn voor arbeidsrechtelijke sancties”.

Daarop werd geoordeeld dat dit niet het geval is. Hoewel berichten in vertrouwelijkheid gedeeld kunnen worden, geldt geheimhouding over beledigende en racistische opmerkingen alleen als het gaat om uitzonderlijke gevallen, aldus de arbeidsrechter.