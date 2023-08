FNV: grondpersoneel KLM stemt unaniem in met acties

Volgens vakbond FNV is de kans groot dat grondpersoneel van KLM in september actie gaat voeren. De vakbondsleden hebben daar tijdens drie “drukbezochte vergaderingen” unaniem mee ingestemd, aldus FNV. Hoe de acties er precies uit gaan zien is nog niet bekend, maar uiteindelijk kunnen die leiden tot stakingen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de circa 15.000 grondmedewerkers zijn in een impasse geraakt. FNV-bestuurder David van de Geer stelt dat de verschillen tussen bond en werkgevers “enorm” zijn. “We hebben de afgelopen maanden elf keer aan de onderhandelingstafel gezeten met de vliegtuigmaatschappij. Zonder resultaat. Het geduld is een keer op”, aldus Van de Geer.

FNV eist onder meer een loonsverhoging van 14,3 procent ter compensatie van de gestegen inflatie. Ook wil de bond dat de lonen meebewegen met de inflatie, de zogeheten automatische prijscompensatie. Verder eist FNV dat er iets gedaan wordt aan de hoge werkdruk, als gevolg van onderbezetting.

Vakbond CNV maakte eerder deze week bekend uit het cao-overleg met KLM te stappen. CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah zei “uitonderhandeld” te zijn. Binnen die bond vinden begin volgende week vergaderingen over vervolgacties plaats waar de actiebereidheid wordt gepeild.