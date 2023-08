Gasprijs verder omlaag na afwenden stakingen Australië

De prijs voor aardgas in Europa blijft hard dalen nu de stakingen bij energiebedrijven in Australië waarschijnlijk zijn afgewend. Vakbonden bij energieconcern Woodside dreigden met stakingen vanwege vastgelopen loononderhandelingen, maar nu is er een principeakkoord waar leden over kunnen stemmen.

Donderdagochtend daalde prijs voor gas op de maatgevende beurs in Amsterdam ruim 16 procent. Een dag eerder was de prijs zo’n 14 procent gezakt.

Werkonderbrekingen in Australië zouden een grote impact kunnen hebben gehad op de toevoer van vloeibaar gemaakt aardgas op de wereldmarkt. En als het aanbod uit Australië krapper wordt moeten grote afnemers zoals China elders gas vinden, wat ook de prijzen in Europa opdrijft.