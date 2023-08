H&M wil vanaf november winkels in Oekraïne heropenen

De Zweedse kledingwinkelketen H&M wil zijn winkels in Oekraïne heropenen. Daarvoor is het bedrijf naar eigen zeggen in gesprek met partners en lokale autoriteiten. De winkels moeten geleidelijk opengaan vanaf november. H&M komt met de aankondiging op de dag dat Oekraïne de onafhankelijkheid viert.

H&M is niet het eerste bedrijf dat de activiteiten weer hervat in het land dat een oorlog uitvecht met Rusland. Zo zou het Spaanse Inditex, het bedrijf achter winkels van Zara, Bershka en Pull&Bear, volgens nieuwsberichten in de herfst weer winkels in Oekraïne willen openen. De restaurants van fastfoodketen McDonald’s zijn alweer open.

H&M heeft niet aangegeven welke winkels weer als eerste de deuren openen. Het bedrijf zegt in een verklaring de ontwikkelingen te blijven volgen en winkels waar mogelijk te heropenen. “De veiligheid van collega’s en klanten zal altijd de eerste en belangrijkste prioriteit zijn”, aldus H&M.