OESO: wereldwijde goederenhandel krimpt

De wereldwijde goederenhandel van de grootste economieën van de wereld, verenigd in de G20, is in het tweede kwartaal van 2023 gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Zowel de export als de import van goederen daalde als gevolg van de gematigde wereldwijde vraag naar goederen en dalende energieprijzen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De waarde van de export van goederen van de G20-landen nam afgelopen kwartaal met 3,1 procent af, terwijl de import met 2 procent daalde. Onder meer in de Verenigde Staten was sprake van forse krimp. Daar zakten de export en import met respectievelijk 5,7 procent en 2 procent.

In de Europese Unie daalde de goederenexport in Duitsland en Italië. In Frankrijk groeide de export wel sterk, dankzij de uitvoer van transportmiddelen in de luchtvaartsector. De invoer van de EU kromp met 1,2 procent als gevolg van lagere energieprijzen. De goederenhandel in Oost-Azië kromp verder flink. De Chinese export daalde met 5,7 procent, mede als gevolg van de lagere verkoop van consumentenelektronica. Dalende grondstoffenprijzen drukten daarnaast de export in Australië en Indonesië.

Voorlopige schattingen wijzen volgens de OESO ook op een duidelijke vertraging van de dienstenhandel van de G20-landen in het tweede kwartaal. Dat gaat bijvoorbeeld om zakelijke dienstverlening, vervoersdiensten en financiële diensten. De uitvoer van deze diensten ging volgens de cijfers nog wel licht vooruit, maar de groei was veel minder sterk dan in het eerste kwartaal. De import van diensten nam af met 0,6 procent, na een sterke groei van 8,8 procent in de eerste drie maanden van het jaar.