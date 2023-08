Rentevrees op Damrak verdampt eerdere winst chipbedrijven

De AEX-index op het Damrak heeft in de loop van donderdag flink verloren onder aanvoering van de chipbedrijven. Zo verloren chiptoeleveranciers ASMI en Besi respectievelijk dik 6 en ruim 3 procent. Beleggers lijken zich op te maken voor de president van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell, die vrijdag een toespraak geeft op de jaarlijkse conferentie van de Federal Reserve in Jackson Hole.

Powell zal waarschijnlijk aanwijzingen geven over het aanstaande rentebesluit van de Fed. Met een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent staat de rente in de Verenigde Staten op het hoogste niveau in 22 jaar tijd. Juist tech- en chipbedrijven zijn gevoelig voor hogere rentes, en het is nog niet zeker of de Fed klaar is met het verhogen de rentetarieven.

Eerder op de dag gold nog het tegenovergestelde, toen beleggers het kwartaalbericht van Nvidia kregen te verwerken. De belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) wist de hoge verwachtingen ruimschoots te overtreffen. Ook gaf Nvidia aan de komende tijd flink te zullen profiteren van de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen. Aan de beurs van Amsterdam genoteerde chipbedrijven profiteerden daarvan, waardoor de AEX toen een stevige winst liet zien.

Maar aan het einde van de dag stond de hoofdindex 0,9 procent lager op 733,99 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 860,83 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent, de beurs in Londen ging 0,2 procent omhoog.

Sterkste stijger in de AEX was verzekeraar ASR, dat 1,2 procent steeg. Bij de kleinere bedrijven wisten alleen vastgoedbedrijf Vastned (plus 1,8 procent) en callcenterbedrijf Majorel (plus 0,2 procent) in de groene cijfers de eindigen.

In de Midkap was Van Lanschot Kempen verreweg de grootste verliezer met een min van 7 procent. De vermogensbeheerder kwam met kwartaalcijfers waaruit naar voren kwam dat er over de eerste helft van dit jaar meer winst de boeken inging. De inkomsten vielen echter tegen. Ook de kosten liepen op als gevolg van hogere salarissen en personeelsuitbreiding.

De euro was 1,0829 dollar waard, tegen 1,0862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 78,67 dollar. Brentolie werd eveneens 0,3 procent goedkoper, op 82,96 dollar per vat.