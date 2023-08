Russische boetes voor TiKTok en Twitch vanwege verboden content

Video-app TikTok en streamingdienst Twitch krijgen allebei een boete van Rusland omdat ze geen content verwijderen die in Rusland illegaal is. Volgens persbureau Interfax heeft een Russische rechtbank bepaald dat Twitch 3 miljoen roebel moet betalen, omgerekend ruim 29.000 euro, en TikTok 2 miljoen roebel (19.500 euro).

TikTok moet geld afstaan omdat de video-app lhbti+-content laat staan. De Russische overheid ziet informatie over lhbti+ als “homopropaganda” en verbiedt al jarenlang informatie over homoseksualiteit.

Twitch krijgt een boete omdat op de streamingdienst informatie over de oorlog in Oekra├»ne staat die volgens Rusland “nep” is. Ook dat is in het land verboden. Rusland ziet de oorlog nog steeds als een “speciale militaire operatie”.

Twitch heeft hiervoor al eerder een boete gehad, net als Google, Reddit en Wikimedia, het bedrijf achter Wikipedia. Eerder noemde Wikimedia de boetes “pogingen van de Russische regering om betrouwbare informatie in het land te beperken”.