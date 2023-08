SOMO: Shell betaalt aandeelhouders ten koste van klimaat

Shell spendeert te veel geld aan aandeelhouders en dat gaat ten koste van investeringen in vergroening. Dit zegt kenniscentrum SOMO in een nieuw rapport. Ook investeert het olie- en gasconcern nog steeds te veel in fossiele brandstoffen. Shell kan zo niet de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs halen, maar ook niet zijn eigen doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, concludeert SOMO.

Volgens de onderzoekers hanteert Shell “een hoog uitbetalingsregime” aan zijn aandeelhouders. De uitbetalingen van het concern waren tussen 2010 en vorig jaar 82 procent van de nettowinst, 122 miljard dollar aan dividenden en 48 miljard dollar aan het inkopen van aandelen.

Afgelopen juni kondigde Shell aan dat het concern aandeelhouders fors gaat belonen. Het bedrijf wil de komende twee jaar minder uitgeven en strenger kijken naar investeringen. Er blijft meer geld over en dat gaat deels naar de aandeelhouders. De efficiƫntieslag wil topman Wael Sawan halen door meer op winstgevende activiteiten te richten, zoals de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord uit 2015, waarin staat dat de aarde nog maximaal 1,5 graad mag opwarmen, mag Shell vanaf 2020 nog ongeveer 1,9 gigaton CO2 uitstoten, berekende SOMO. Dit zou betekenen dat Shell 68 procent van zijn oliereserves in de grond moet houden. Shell heeft sinds het Klimaatakkoord 14,4 miljard dollar geĆÆnvesteerd in nieuwe olievelden en wil in elk geval de komende twee jaar tot 1,5 miljard dollar per jaar hieraan uitgeven, schrijven de onderzoekers. “De strategie van Shell om opties open te houden en tijd te rekken met investeren in fossiele brandstoffen terwijl het in de toekomst klimaatneutraal wil zijn, is heel schadelijk”, zegt SOMO-onderzoeker Rodrigo Fernandez.

Drie jaar geleden concludeerde onderzoeksbureau Oil Change International (OCI) samen met onder meer Milieudefensie en SOMO dat de toen meest recente klimaatplannen van olie- en gasbedrijven als Shell ruim onvoldoende zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. De rechtbank in Den Haag heeft in 2021 bepaald dat de CO2-uitstoot van Shell in 2030 drastisch minder moet zijn, met 45 procent. Milieudefensie spande die zaak aan. Een paar maanden geleden meldde Milieudefensie dat Shell zich niet houdt aan de uitspraak van de rechter.