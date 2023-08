Sterke resultaten Nvidia zorgen voor rally chipbedrijven in Azië

De Aziatische chipbedrijven gingen donderdag stevig omhoog dankzij de sterke resultaten van de Amerikaanse chipproducent Nvidia. Nvidia wordt gezien als een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en gaf aan ook in de komende maanden flink te profiteren van de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen.

In de drie maanden tot en met oktober rekent het Amerikaanse bedrijf op ongeveer 16 miljard dollar omzet. Dat is veel meer dan kenners hadden verwacht. Het aandeel Nvidia, dat dit jaar al meer dan 200 procent in waarde is gestegen, schoot dan ook flink omhoog in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street door het aanhoudende optimisme over AI.

“Een nieuw computertijdperk is begonnen”, verklaarde oprichter en topman Jensen Huang van Nvidia. Volgens hem maken bedrijven overal in de wereld de overstap naar AI-toepassingen. Nvidia maakt onder meer AI-processors voor datacenters. Ook werkt het bedrijf aan een supercomputer waarmee techbedrijven als Microsoft en Meta Platforms opvolgers van de bekende chatbot ChatGPT kunnen ontwikkelen.

De Aziatische leveranciers van Nvidia, zoals het Taiwanese TSMC, het Zuid-Koreaanse SK Hynix en het Japanse Advantest lieten stevige koerswinsten zien van tot 3,8 procent. Ook andere chipbedrijven als Samsung, Tokyo Electron en de Chinese chipmaker SMIC profiteerden van het optimisme dat de opkomst van AI-toepassingen de vraag naar chips zal aanjagen.

Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent en Baidu, die werken aan hun eigen chatbots en andere AI-toepassingen, wonnen eveneens terrein. Dankzij de rally in de chip- en techsector steeg de Hang Seng-index in Hongkong 1,9 procent.