Voorzitter Energie-Nederland: permanent Noodfonds Energie nodig

Er moet een permanent Noodfonds Energie komen om te voorkomen dat straks een miljoen huishoudens in armoede belanden. Daarvoor pleit voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. Het tijdelijke noodfonds stopte in mei dit jaar, maar in het radioprogramma Dit is de Dag zegt Van Nieuwenhuizen dat de betalingsachterstanden voor energierekeningen nog altijd oplopen.

Volgens haar lijkt het soms alsof de energiecrisis voorbij is, omdat de gasprijzen niet meer dagelijks in het nieuws zijn. “Maar wat mensen vergeten is dat de prijzen van nu nog wel steeds veel hoger zijn dan voor de crisis. Dus die mensen blijven met een veel hogere rekening zitten dan daarvoor. Wat ons betreft blijft dat Noodfonds dus echt nodig, een opvolger daarvan”, aldus Van Nieuwenhuizen op NPO Radio 1.

De oproep van Energie-Nederland is niet nieuw. De betalingsachterstanden liepen in het eerste kwartaal van dit jaar op in vergelijking met vorig jaar, meldde de brancheorganisatie eerder. Maar een nieuw plan om mensen te helpen met het betalen van de rekeningen ligt er volgens Van Nieuwenhuizen nog niet. “We hebben brieven geschreven om aan te geven dat we echt denken dat het nodig is”, zegt zij.

Het kabinet moet eventuele maatregelen wel gerichter toepassen. Zo helpt een algemene btw-verlaging volgens haar “ook weer de mensen die het een leuk extraatje vinden, maar die het niet nodig hebben”.