Wall Street omlaag, beleggers wachten op toespraak Fed-baas Powell

De beurzen in New York zijn donderdag flink lager geëindigd in aanloop naar de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Die vindt vrijdag plaats tijdens het jaarlijkse congres van de Federal Reserve in Jackson Hole. Beleggers hopen daar signalen op te vangen over het volgende rentebesluit dat in september op de planning staat.

Met een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent staat de rente in de Verenigde Staten op het hoogste niveau in 22 jaar tijd. Het is echter nog niet zeker of de Fed klaar is met het verhogen de rentetarieven om de inflatie te bedwingen.

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 1,1 procent lager op 34.099,42 punten. De brede S&P500-index verloor 1,4 procent tot 4376,31 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 1,9 procent omlaag tot 13.463,97 punten.

Eerder op de dag stonden de beurzen nog in het groen, nadat chipproducent Nvidia een koerssprong maakte. Het bedrijf, dat wordt gezien als een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), maakte zijn kwartaalcijfers bekend. De resultaten waren nog beter dan wat beleggers hadden verwacht en ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen hoger uit. Uiteindelijk ging Nvidia met een minimale winst van 0,1 procent de handel uit.

Hawaiian Electric daalde 2,1 procent. Het elektriciteitsbedrijf dat de Hawaïaanse eilanden van stroom voorziet is aangeklaagd door een groep investeerders. Zij beweren dat de veiligheidsprocedures op het door bosbranden geteisterde eiland Maui ontoereikend waren, waardoor de aandelen van een bedrijf een klap hebben gekregen. Sinds de bosbranden heeft Hawaiian Electric al zo’n 70 procent aan waarde verloren.

T-Mobile US verloor 2,2 procent. De telecomprovider maakte bekend wereldwijd ongeveer 5000 banen te schrappen. Het gaat voornamelijk om kantoorbanen. Topman van T-Mobile US Mike Sievert zei in een brief aan medewerkers dat de kosten voor het aanhouden en behouden van klanten flink hoger liggen dan een jaar geleden.

De euro was 1,0805 dollar waard, tegenover 1,0829 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een prijs van een vat Amerikaanse olie bleef vrijwel gelijk op 78,89 dollar per vat. Hetzelfde gold voor Brentolie, waarvan een vat 83,21 dollar waard was.