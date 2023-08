Aandacht voor bijeenkomst centrale bankiers op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell houdt daar vrijdag rond 16.00 uur (Nederlandse tijd) een toespraak. Beleggers hopen dat hij dan mogelijk meer zal vertellen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

Om de inflatie aan te pakken heeft de Fed de rente in de Verenigde Staten al verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar. Op de beurzen werd gehoopt dat Powell zal aangeven dat de Fed bijna klaar is met het verhogen van de rente, maar die hoop leek donderdag weer te vervliegen wat leidde tot flinke koersverliezen op Wall Street.

Beleggers vrezen nu dat Powell zal aangeven dat de rente mogelijk langere tijd hoog zal blijven om de inflatie onder controle te krijgen en een verlaging van de rente zal uitsluiten. Vooral de Amerikaanse tech- en chipbedrijven, die gevoelig zijn voor hogere rentes, gingen donderdag hard omlaag.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente in de eurozone mogelijk na de zomer verder gaan verhogen. Dat zei Joachim Nagel, president van de Bundesbank en bestuurslid van de ECB, in een interview met Bloomberg TV in Jackson Hole. Nagel is er nog niet van overtuigd dat de inflatie voldoende onder controle is om de renteverhogingen te stoppen. ECB-president Christine Lagarde zal later op de dag ook een toespraak houden in Jackson Hole.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag flinke verliezen zien. De Nikkei in Tokio sloot de week 2,1 procent lager af door zware verliezen in de tech- en chipsector.

Op het Damrak kwamen funderingsspecialist Sif en vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties nog met resultaten. Sif zag de omzet in de eerste jaarhelft met zo’n 14 procent stijgen. De aangepaste bedrijfswinst nam echter slechts een fractie toe. Het bedrijf handhaafde wel de verwachtingen voor het hele jaar. Eurocommercial zag de huurinkomsten en de resultaten licht stijgen. Ctac liet weten Gerben Moerland te willen benoemen tot nieuwe topman van het IT-bedrijf.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0829 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 79,37 dollar. Brentolie werd eveneens 0,4 procent duurder, op 83,66 dollar per vat.