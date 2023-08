Chipbedrijven ASML en ASMI verder omlaag in vlakke AEX

De chipbedrijven ASML en ASMI gingen vrijdag verder omlaag in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Een dag eerder stond de chipsector ook al onder druk nadat het optimisme over de sterke resultaten van de Amerikaanse chipproducent Nvidia plaatsmaakte voor rentevrees. Beleggers kijken namelijk vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell houdt daar vrijdag rond 16.00 uur (Nederlandse tijd) een toespraak. Beleggers hopen dat hij dan mogelijk meer zal vertellen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Op de beurzen werd gehoopt dat Powell zal aangeven dat de Fed bijna klaar is met het verhogen van de rente, maar die hoop leek donderdag weer te vervliegen wat leidde tot flinke koersverliezen op Wall Street.

Beleggers vrezen nu dat Powell zal aangeven dat de rente mogelijk langere tijd hoog blijft om de inflatie onder controle te krijgen en een verlaging van de rente zal uitsluiten. Vooral de Amerikaanse tech- en chipbedrijven, die gevoelig zijn voor hogere rentes, gingen daardoor donderdag hard omlaag. ECB-president Christine Lagarde zal later op de dag ook een toespraak houden in Jackson Hole.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel nipt hoger op 734,11 punten. De MidKap bleef onveranderd op 860,88 punten. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent. Parijs bleef ongewijzigd en Londen won 0,3 procent.

Chipmachinemaker ASML zakte 1,1 procent en chiptoeleverancier ASMI daalde 1 procent. Branchegenoot Besi (plus 0,3 procent) veerde wel iets op na het zware verlies een dag eerder. Heineken verloor 0,2 procent. De bierbrouwer heeft de verkoop van zijn Russische activiteiten afgerond. Olie- en gasconcern Shell was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 0,8 procent.

In de MidKap daalde Eurocommercial Properties 0,5 procent. De vastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten en de resultaten in de eerste jaarhelft licht stijgen. Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van Sif (plus 1,8 procent) in de smaak bij beleggers. De funderingsspecialist zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0829 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 79,46 dollar. Brentolie werd ook een half procent duurder, op 83,77 dollar per vat.