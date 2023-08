De Nederlandsche Bank neemt afscheid van IT-bedrijf Centric

De Nederlandsche Bank (DNB) neemt in de loop van het eerste kwartaal van 2024 definitief afscheid van het geplaagde IT-bedrijf Centric. De centrale bank heeft ter vervanging van Centric overeenkomsten gesloten met IT-dienstverleners TCS en Capgemini. TCS wordt verantwoordelijk voor de servicedesk en Capgemini voor het beheer van de datacentra van de bank. De twee partijen beginnen op 1 oktober al bij DNB.

Ruzies in het privéleven van oprichter Gerard Sanderink plaagden Centric jarenlang. Vorig jaar besliste de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam daarom dat hij moest vertrekken als hoogste bestuurder van het IT-bedrijf. Hij zou niet meer in staat zijn rationele beslissingen te nemen over het bedrijf met belangrijke klanten als DNB en ASML en 2500 werknemers.

Sanderink had jarenlang ruzie met zijn ex Brigitte van Egten, wat tot een aantal rechtszaken wegens smaad leidde. Sanderink werd door de ondernemingskamer ook geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton.