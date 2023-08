ECB-lid Nagel: nog te vroeg om rentepauze te overwegen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal mogelijk ook na de zomer de rente verder moeten verhogen om de inflatie in de eurozone aan te pakken. Dat zei Joachim Nagel, president van de Bundesbank en bestuurslid van de ECB, in een interview met Bloomberg TV in het Amerikaanse Jackson Hole.

Nagel zei dat hij er niet van overtuigd is dat de inflatie voldoende onder controle is om de renteverhogingen te stoppen. Zijn beslissing over de rente zal daarbij afhangen van meer macro-economische gegevens in de komende weken. Op 14 september vergaderen de centrale bankiers van de ECB opnieuw over de rente.

“Het is voor mij veel te vroeg om na te denken over een pauze”, aldus de baas van de Duitse centrale bank. “We mogen niet vergeten dat de inflatie nog steeds rond de 5 procent ligt. Dat is dus veel te hoog. Ons doel is 2 procent. Er is dus nog een weg te gaan.” Hoewel de economische activiteit in de eurozone vertraagt, blijft de kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet worden meegenomen, hardnekkig hoog en ook de arbeidsmarkt ligt er volgens Nagel nog altijd behoorlijk goed bij.

De ECB verhoogde vorige maand voor de negende keer in ongeveer een jaar de rente om de inflatie aan te pakken. De hogere leenkosten remmen de economie af. De vooruitzichten voor de economie van de eurozone zijn de afgelopen maanden dan ook verslechterd. Hoewel de eurozone tot nu toe een recessie heeft weten te ontwijken, balanceert Duitsland op de rand van een economische neergang. Nagel verwacht echter niet dat Duitsland, de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland, in een recessie zal belanden.

Centrale bankiers van over de hele wereld zijn de komende dagen in Jackson Hole voor de jaarlijkse bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Federal Reserve Bank of Kansas City. ECB-president Christine Lagarde zal daar later op de dag ook een toespraak houden. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal de bijeenkomst rond 16.05 uur (Nederlandse tijd) openen met een toespraak.