Fed-baas Powell vindt inflatie nog altijd te hoog

De inflatie in de Verenigde Staten is nog altijd te hoog en de Federal Reserve is bereid de rente verder te verhogen als dat nodig is. Die boodschap had Jerome Powell, de voorzitter van de koepel van Amerikaanse centrale banken, in zijn speech op de conferentie van Jackson Hole. Maar hij zei ook dat de Fed “voorzichtig te werk gaat” bij beslissingen over het wel of niet verhogen van de rente.

Financiƫle markten keken lang uit naar de toespraak van Powell. Daarin zouden verdere hints over het toekomstige rentebeleid van de Fed kunnen zitten.

Powell gaf toe dat de prijsstijgingen steeds minder hevig worden en was daar blij mee. Dat komt doordat knelpunten in de toevoer en de vraag naar producten, die het gevolg waren van de coronapandemie, verdwijnen. Als voorbeeld noemde hij de autobranche.

Maar om de inflatie tot het gewenste niveau van 2 procent te krijgen kunnen rentes een steeds belangrijker instrument worden om het doel te bereiken. Door rentes te verhogen stroomt er minder geld de economie in wat in theorie de inflatie moet afremmen. De Fed en andere centrale banken hebben de leenkosten het afgelopen anderhalf jaar daarom in razendsnel tempo opgevoerd.

De Fed-voorzitter wees er in zijn speech op dat dit beleid al voor afnemende groei in bijvoorbeeld de industrie heeft gezorgd. Maar tegelijkertijd lijkt de economie niet zo sterk af te koelen als verwacht. “Extra signalen van uitzonderlijk sterke groei kunnen verdere vooruitgang op het vlak van inflatie in gevaar brengen”, zei Powell. Daar komt bovenop dat de arbeidsmarkt nog altijd erg krap blijkt te zijn wat voor hogere lonen, en dus sterkere prijsstijgingen kan zorgen.

Analisten zagen weinig grote verrassingen in de toespraak. “De obligatiemarkten zijn niet echt overtuigd van een nieuwe rentestap, zeker als het over rentevergadering van september gaat”, zei Gary Pzegeo van de Canadese bank CIBC. “Er kwamen geen nieuwe inzichten uit Powells langverwachte speech, slechts de herhaling dat de Fed zich volledig richt op het verlagen van de inflatie naar 2 procent”, zei Greg McBride van financieel dienstverlener Bankrate.