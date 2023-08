Financiële moeilijkheden voor vastgoedbedrijf Certitudo

Vastgoedbedrijf Certitudo uit Den Bosch verkeert in financiële moeilijkheden. Het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd voor een dochteronderneming die actief is op de woningmarkt. Die stap was volgens Certitudo nodig omdat veel vastgoedprojecten stil zijn komen te liggen door lastige marktomstandigheden.

Het is niet direct duidelijk wat de surseance van het Certitudo ResidentiaI Growth Fund betekent voor de lopende projecten van het fonds. Het verzoek om uitstel van betaling gaat alleen over het woningfonds. Op de eigen site schrijft Certitudo dat de stap nodig was voor een financiële herstructurering, bedoeld voor “waardebehoud” van ontwikkelprojecten. De surseance geeft het fonds volgens Certitudo ook de “tijd en ruimte” om tot een akkoord te komen met schuldeisers.

Certitudo heeft een aantal projecten lopen in Amsterdam-Zuidoost, waar bijvoorbeeld 1600 woningen en 28.000 vierkante meter kantoorruimte moeten verrijzen in de wijken Bullewijk en Holendrecht. Ook heeft de vastgoedonderneming een project in Delft, waar een voormalig bedrijvenpark wordt omgebouwd tot een gebied om te wonen en werken.

In het recentste jaarverslag van de dochteronderneming staat dat Certitudo allerminst zeker is over het voortbestaan van het bedrijf. Dat kwam doordat het bedrijf bepaalde afspraken met kredietverstrekkers niet kon nakomen.

Als een van de oorzaken van de financiële moeilijkheden wees Certitudo in het jaarverslag naar de oorlog in Oekraïne. Die zorgde vorig jaar voor sterk gestegen kosten en schaarste aan materialen. Ook kwamen veel projecten deels of helemaal stil te liggen doordat er veel onzekerheid is over een nieuwe huurwet die minister Hugo de Jonge wil invoeren. Daarnaast is er minder krediet beschikbaar voor het herfinancieren van leningen. Het bedrijf greep in door banen te schrappen, bezittingen te verkopen en bepaalde projecten stil te leggen.