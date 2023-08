Moederbedrijf DAF bouwt nieuw distributiecentrum in Duitsland

Het moederbedrijf van vrachtwagenfabrikant DAF is begonnen met de bouw van een nieuw onderdelen-distributiecentrum in het Duitse Maßbach in Beieren. Met de bouw is een investering van 85 miljoen euro gemoeid. Via het nieuwe centrum wil het Amerikaanse PACCAR de levering van onderdelen aan DAF-klanten in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk verder verbeteren.

Het nieuwe distributiecentrum is 22.000 vierkante meter groot en wordt naar verwachting in 2024 geopend. Het centrum heeft de capaciteit om meer dan 80.000 verschillende onderdelen te herbergen. De faciliteit ondersteunt DAF bij het verder versterken van zijn marktpositie in Duitsland, de grootste truckmarkt van Europa, verklaarde Harald Seidel, president-directeur van DAF en vicepresident van PACCAR.

Het gebouw krijgt ook zonnepanelen op het dak en beplanting zal zorgen voor een natuurlijke verkoeling van het gebouw. Verder houden duurzame warmtepompen het gebouw het hele jaar door op temperatuur en worden oplaadvoorzieningen voor elektrische trucks geïnstalleerd. Ook zijn alle interne transportmiddelen elektrisch voor een emissievrije en geluidsarme bedrijfsvoering.