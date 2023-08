Veel aandacht voor Amerikaans banenrapport in nieuwe beursweek

Beleggers kijken uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De schaarste aan werknemers in de Verenigde Staten kan voor problemen zorgen bij het omlaag krijgen van de inflatie, waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag in zijn langverwachte speech op een symposium voor centrale bankiers in Jackson Hole. Aan het einde van de aanstaande handelsweek wordt bekend hoeveel banen er bij zijn gekomen in de VS.

Bij een sterk banencijfer, zou de Federal Reserve geneigd kunnen zijn de rente verder te verhogen om de prijsstijgingen af te remmen. Maar als het banenrapport van de Amerikaanse overheid mindere mindere cijfers over de arbeidsmarkt meldt, zou dat kunnen betekenen dat de reeks renteverhogingen de economie hebben afgeremd.

De speech van Powell werd vrijdag door veel beleggers goed ontvangen. Er zaten geen grote verrassingen in, en dat werd als positief sein gezien op de aandelenmarkten. De beurskoersen daalden in 2022 nog hard door de hogere rentes, maar in de eerste helft van dit jaar is er op veel markten sprake van een verbetering.

Ondertussen wagen weer meer bedrijven de sprong naar de beurs in de Verenigde Staten. Chipbedrijf ARM diende afgelopen dinsdag documenten in voor wat naar verwachting de grootste beursgang van het jaar in de VS wordt. Vervolgens maakte de grootste Amerikaanse onlinebezorger van boodschappen, Instacart, bekend naar de beurs te gaan. Ook marketingfirm Klaviyo vindt het beurssentiment goed genoeg voor zo’n stap.

Op de Aziatische beurzen zijn de ogen gericht op het Chinese vastgoedconcern Evergrande. Dat door hoge schulden geplaagde concern heeft bij de beurs van Hongkong gevraagd om de hervatting van de handel in zijn aandelen. Evergrande is het middelpunt van een zich voortslepende crisis in de Chinese vastgoedsector, die voor veel onzekerheid over de Chinese economie heeft gezorgd. Bedrijven in die sector groeiden jarenlang razendsnel, maar komen nu in de problemen door de vele leningen die ze daarvoor afsloten. Evergrande kwam zondag met zijn halfjaarcijfers en meldde een kleiner verlies dan vorig jaar en een gestegen omzet.

In Amsterdam krijgen beleggers ook weer kwartaalcijfers van een aantal grote bedrijven te verwerken. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op de verzekeringsbranche, want zowel NN als ASR maakt bekend wat de resultaten over het afgelopen halfjaar zijn. Branchegenoten Achmea en Aegon meldden onlangs een verbetering van het operationele resultaat.