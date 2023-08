Wankel Chinees vastgoedconcern Evergrande dringt verlies terug

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande zegt in de eerste helft van het jaar een hogere omzet en een kleiner verlies te hebben geboekt. Het bedrijf kwam bijna twee jaar geleden in de financiële problemen en staat centraal in een zich voortslepende crisis in de vastgoedsector van China. Dat land heeft mede door die problemen te maken heeft met een kwakkelende economie.

Evergrande schreef tussen januari en juni een verlies van 33 miljard yuan te hebben geleden, omgerekend zo’n 4,2 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het verlies ruim 66 miljard yuan. De opbrengsten stegen met 44 procent tot 128,2 miljard yuan, mede dankzij een korte opleving op de Chinese vastgoedmarkt

Het vastgoedconcern kwam eind 2021 in de problemen door de hoge schulden en dreigde met een bankroet voor een schokgolf op de financiële markten te zorgen. In China zelf zorgde de schuldenproblematiek in de vastgoedsector ook voor maatschappelijke onrust. Zo werden al aangekochte woningen niet gebouwd en kampten leveranciers met onbetaalde facturen.

Evergrande is nu bezig om met schuldeisers uit meerdere landen tot een akkoord te komen over het opschonen van de financiën. Daarvoor vroeg Evergrande eerder deze maand een vorm van uitstel van betaling aan in New York. Bij zijn halfjaarcijfers zei Evergrande dat zijn voortbestaan afhangt van het succes van die herstructurering van ruim 29 miljard euro aan buitenlandse schulden.