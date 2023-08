AEX koerst af op positief begin, Londen gesloten

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een positief begin van de nieuwe beursweek. Beleggers trekken zich op aan de koerswinsten in Azië en de hogere slotstanden op Wall Street. In Londen zijn de financiële markten gesloten vanwege een nationale vrije dag in het Verenigd Koninkrijk.

Beleggers kauwen nog na op de toespraak van Jerome Powell. De Amerikaanse centralepresident liet vrijdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole weten dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd te hoog is, maar dat de Federal Reserve “voorzichtig te werk” zal gaan bij eventuele verdere verhogingen van de rente.

Ook Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), benadrukte in Jackson Hole dat de rentes in de eurozone hoog zullen blijven als dat nodig is om de inflatie omlaag te krijgen. Zowel de ECB als de Fed stellen zich bij hun rentebesluiten te laten leiden door de macro-economische gegevens die voor de rentevergaderingen in september naar buiten komen.

Beleggers kijken deze week dan ook uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Bij een sterk banencijfer zou de Fed namelijk geneigd kunnen zijn de rente verder te verhogen om de prijsstijgingen af te remmen. In Amsterdam zijn de ogen ook gericht op de verzekeringsbranche, want zowel NN Group als ASR komen later deze week met resultaten.

De AEX lijkt 0,9 procent hoger te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag stevige winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent in de plus.

In Hongkong en Shanghai stegen de beurzen 1,5 en 1,7 procent. Beleggers reageerden positief op maatregelen van de Chinese autoriteiten om de aandelenmarkten te ondersteunen. Zo werd onder meer de belasting op de handel in aandelen verlaagd. Ook werden er beperkingen ingevoerd op de verkoop van grote hoeveelheden aandelen door grote aandeelhouders.

Op het Damrak staat Flow Traders in de belangstelling. De flitshandelaar kondigde aan dat Folkert Joling, de baas van de handelsafdeling, heeft besloten te vertrekken bij het bedrijf. Joling was ook bestuurslid van Flow Traders. Het bedrijf maakte tevens bekend het uitvoerend comité te versterken met drie nieuwe leden.

De euro was 1,0811 dollar waard, tegen 1,0788 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 79,97 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 84,55 dollar per vat.