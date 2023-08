Big Bazar biedt excuses aan leveranciers in advertentie

Big Bazar heeft maandag in een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad excuses aangeboden aan leveranciers en andere partners. De koopjesketen kampt met faillissementsaanvragen van schuldeisers en huurachterstanden. Schuldeisers en verhuurders werden terecht ontevreden en ongeduldig, meldt Big Bazar-topman Heerke Kooistra in de advertentie.

“Onze excuses voor de afgelopen periode, we weten dat we veel leveranciers en anderen hebben teleurgesteld”, schrijft Kooistra. Vorige week vrijdag kreeg Big Bazar van de rechter tijd om afspraken te maken met schuldeisers en te reorganiseren. Alle recent door schuldeisers ingediende faillissementsaanvragen komen daardoor tot volgende week donderdag in de wacht te staan. Op die dag vindt nog een zitting plaats.

Volgens Kooistra komt binnen twee maanden een voorstel aan alle schuldeisers. “We gaan fouten herstellen en gaan voorwaarts.” Eerder zei Kooistra al dat hij twintig verlieslatende winkels wil sluiten en voor nog eens twintig winkels huurverlagingen wil. Dat zou nodig zijn om de keten met in totaal 120 filialen en zo’n 1400 medewerkers “gezond te houden”. Winkels van Big Bazar zijn nog wel open, meldt hij.

De keten maakt sinds vorige week gebruik van een zogeheten Whoa-procedure. Dit is een extra mogelijkheid voor levensvatbare bedrijven die gezonde activiteiten hebben, maar vanwege een zware schuldenlast dreigen om te vallen. Advocaat Oscar van Oorschot van Big Bazar meldde dat de keten komende tijd alle schuldeisers verzamelt en probeert met hen tot een akkoord te komen.

Sinds vorige maand klaagden steeds meer partijen dat de onderneming rekeningen niet meer betaalde. Meerdere huurbazen waren al naar de rechter gestapt vanwege huurachterstanden. Ook begonnen leveranciers zenuwachtig te worden. Big Bazar weet de problemen onder meer aan hoge prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder geld uitgaven bij de keten.

Topman Kooistra benadrukte onlangs in een gesprek met het ANP dat dit alles niet het einde van Big Bazar hoeft te betekenen. Zijn bedrijf zou wat langer nodig hebben om alle rekeningen te voldoen. “Maar dat we het niet kunnen betalen is niet waar.”