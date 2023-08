Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI op kop in positieve AEX

De AEX-index op het Damrak veerde maandag weer op na de kleine verliesbeurt op vrijdag. De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI toonden herstel en waren de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen met winsten van ruim 2 procent. Beleggers trokken zich verder op aan de koerswinsten in Azië en de hogere slotstanden op Wall Street.

De toespraak van Jerome Powell bleef daarbij zorgen voor opluchting op de beurzen. De Amerikaanse centralebankpresident liet vrijdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole weten dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd te hoog is, maar dat de Federal Reserve “voorzichtig te werk” zal gaan bij eventuele verdere verhogingen van de rente.

Ook Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), benadrukte in Jackson Hole dat de rentes in de eurozone hoog zullen blijven als dat nodig is om de inflatie omlaag te krijgen. De ECB en de Fed stellen zich bij hun rentebesluiten te laten leiden door de macro-economische gegevens die voor de rentevergaderingen in september naar buiten komen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 739,72 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 865,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. In Londen zijn de financiële markten gesloten vanwege een nationale vrije dag.

Naast de chipbedrijven stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep van de AEX, met een winst van 2 procent. Verzekeraar NN Group, die dinsdag met resultaten komt, klom 0,7 procent. Telecomconcern KPN was de enige daler met een fractioneel verlies.

In de MidKap voerde biotechnoloog Galapagos de schaarse dalers aan met een min van 0,1 procent. Verlichtingsbedrijf Signify en fitnessketen Basic-Fit waren de sterkste stijgers, met plussen tot 1,4 procent. Laadpalenmaker Alfen, bodemonderzoeker Fugro en roestvrijstaalproducent Aperam wonnen ook meer dan 1 procent.

Flow Traders bleef onveranderd. De flitshandelaar kondigde aan dat Folkert Joling, de baas van de handelsafdeling, heeft besloten te vertrekken bij het bedrijf. Joling was ook bestuurslid van Flow Traders. Het bedrijf liet vorige maand weten dat de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd ten opzichte van het eerste kwartaal vanwege de moeilijke marktomstandigheden.

De euro was 1,0815 dollar waard, tegen 1,0788 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 80,20 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 84,77 dollar per vat.