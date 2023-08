MKB-voorman: overheid moet afzien van verhoging accijns benzine

Ook Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland, vindt dat de overheid moet afzien van de verhoging van accijns op benzine omdat er oneerlijke concurrentie ontstaat met BelgiĆ« en Duitsland. Daar is benzine nu veel goedkoper. “Vanaf Amersfoort is het goedkoper om naar Duitsland te rijden voor je benzine en sommige boodschappen”, zegt hij in het radioprogramma Sven op 1.

De benzineprijs gaat door een accijnsverhoging in januari nog verder omhoog, met bijna 21 cent per liter. Diesel wordt dan 13 cent duurder.

“De politiek moet zorgen voor een gelijk speelveld. Het kan niet zo zijn dat het ene land hele andere prijzen hanteert dan het andere. Daardoor ontstaan grenseffecten”, zegt de voorman van de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

Afgelopen weekend waarschuwde Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA), al dat een verdere prijsstijging van brandstoffen “rampzalig” zou zijn voor pomphouders, winkeliers en supermarkten in de grensstreek. Ook de ANWB liet zich kritisch uit en wil dat het demissionaire kabinet ingrijpt om te voorkomen dat autobrandstoffen nog duurder worden.