Storing ontregelt vliegverkeer in Verenigd Koninkrijk

Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk wordt ontregeld door een technische storing bij de Britse luchtverkeersleidingsdienst. Vanwege dat probleem zijn er beperkingen opgelegd aan het vliegverkeer, aldus de National Air Traffic Service (NATS). Ook het vliegverkeer vanaf Schiphol wordt geraakt.

Volgens de NATS wordt gewerkt aan een oplossing. Er zouden onder meer problemen zijn met radarsystemen. Uit veiligheidsoverwegingen zijn er daarom beperkingen ingesteld voor de verkeersstromen. Britse media zeggen dat het probleem in het hele land speelt en dat honderden vluchten vertraging hebben opgelopen.

Op de website van Schiphol staat dat er geen of beperkt vliegverkeer mogelijk is in het Verenigd Koninkrijk. De storing kan ook invloed hebben op toestellen die boven het Verenigd Koninkrijk vliegen. Op de site van Schiphol worden annuleringen gemeld naar verschillende bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Birmingham, Glasgow, Manchester, Londen Gatwick en Bristol. Ook vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vanuit andere plaatsen in Europa zouden problemen ondervinden.

Een woordvoerster van Schiphol zegt dat van en naar Londen niet wordt gevlogen. Vliegtuigen van en naar andere Britse steden die al zijn vertrokken nemen volgens haar een andere route naar de bestemming.

Het is niet duidelijk hoeveel vluchten en hoeveel reizigers hierdoor zijn getroffen. “We raden reizigers aan rekening te houden met vertraging”, meldt de woordvoerster.

Vanwege een vrije dag in delen van het Verenigd Koninkrijk is het druk met vluchten van en naar het land. Ook vluchten vanaf de Ierse hoofdstad Dublin zouden te kampen hebben met vertragingen en annuleringen.

Maatschappijen als British Airways, easyJet en Loganair hebben reizigers gewaarschuwd voor vertragingen van vluchten. De NATS heeft nog niks gezegd over de oorzaak van de storing of hoe lang het probleem kan duren.