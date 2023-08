VEH pleit voor crisisteam om datalek Kadaster

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kadaster met spoed een crisisteam samenstellen om de privacy van huiseigenaren te waarborgen, na een groot datalek bij het Kadaster. Volgens de VEH speelt het beveiligingsprobleem al jaren en is er vrijwel niets aan gedaan.

Maandag werd bekend dat door een lek bij het Kadaster het mogelijk is om namen en woonadressen van zo ongeveer alle Nederlanders met een koopwoning te bekijken.

Iedereen kon toegang krijgen tot de afgeschermde systemen van de dienst. Het is niet bekend of er misbruik is gemaakt van het gat in de beveiliging. “Het lek is inmiddels gedicht, er kunnen geen nieuwe valse zakelijke accounts meer worden gemaakt. Maar er zijn wel 30.000 bestaande accounts waar een onbekend aantal valse accounts tussen zitten. Ze moeten nu allemaal onderzocht worden”, zegt een woordvoerder van de VEH. Volgens hem is daar een crisisteam voor nodig.

De zakelijk accounts konden eenvoudig gemaakt worden met valse gegevens. Daarmee kon niet worden herleid wie de gegevens heeft opgevraagd. “Er is een enorme fout gemaakt bij de controle op de zakelijke accountants”, aldus de zegsman.

“Ook legitimatienummers, de hoogte van de hypotheek en persoonlijke gegevens van een partner waarmee het huis is gekocht zijn tot op de dag van vandaag online op te vragen. Kwaadwillenden kunnen hier makkelijk misbruik van maken”, aldus de belangenvereniging voor woningbezitters. De VEH toonde volgens de woordvoerder in 2018 al dat iedereen via het Kadaster aan vertrouwelijke persoonsgegevens kon komen.

Volgens de VEH namen het Kadaster en de politiek in de afgelopen jaren nauwelijks maatregelen om de privacy van huiseigenaren beter te beschermen. “Zo wordt alleen bij nieuwe woningoverdrachten geen legitimatienummer meer vastgelegd, maar bij de meer dan zes miljoen bestaande adressen zijn deze gegevens nog steeds zichtbaar.”

“Vereniging Eigen Huis dringt er al jaren op aan dat persoonsgegevens alleen mogen worden ingezien door mensen of organisaties die daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Specifieke beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld notarissen die dagelijks met deze gegevens moeten werken en onder streng toezicht staan, kunnen worden uitgezonderd”, vervolgt de organisatie. In Duitsland werkt het volgens de VEH al op deze manier.