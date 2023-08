3M koopt voor 6 miljard dollar rechtszaken over oordopjes af

Industrieel concern 3M heeft een schikking van in totaal 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) getroffen voor de afhandeling van 300.000 rechtszaken over kapotte oordopjes voor het Amerikaanse leger. Dat bevestigde het bedrijf na eerdere mediaberichten over zo’n deal.

Veel veteranen van het Amerikaanse leger hadden 3M aangeklaagd omdat ze gehoorschade hadden opgelopen door de defecte oordopjes. Zo veroordeelde een jury de fabrikant vorig jaar tot het betalen van een schadevergoeding aan een voormalige militair uit Florida van ruim 77 miljoen dollar. Na vier jaar wapens te hebben getest begon hij slechter te horen en kreeg hij last van oorsuizen, zo claimde de veteraan.

Honderdduizenden vergelijkbare rechtszaken zijn nu allemaal in een groot juridisch proces gebundeld. 3M wikkelt die af door 5 miljard dollar in cash te betalen en 1 miljard in aandelen. Met de schikking erkent 3M geen schuld, zo benadrukt het bedrijf in een persverklaring.

3M ligt ook onder vuur vanwege bodemverontreiniging met PFAS, een groep chemicaliƫn die niet af te breken zijn. Onlangs trof het industriebedrijf een schikking van ruim 10 miljard dollar met een aantal Amerikaanse steden rond PFAS-vervuiling van drinkwater. Maar er lopen nog tal van andere rechtszaken die draaien om de groep chemicaliƫn die het bedrijf mogelijk opnieuw miljarden zullen kosten.