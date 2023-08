Aandeel toerisme in Nederlandse economie neemt toe

Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie is vorig jaar toegenomen tot 3,7 procent. Het jaar daarvoor was dit nog 2,5 procent. Na de magere coronajaren gaven toeristen weer flink meer uit en liepen de totale bestedingen op tot bijna 96 miljard euro. Ook de werkgelegenheid in de toeristische sector toonde herstel, meldde statistiekbureau CBS op basis van onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Zowel Nederlandse toeristen als buitenlandse toeristen in ons land gaven in 2022 meer uit. Samen hebben ze 36,5 miljard euro meer besteed dan in 2021. Daarmee waren de bestedingen hoger dan voor de coronapandemie. Ten opzichte van 2019 besteedden vooral Nederlandse toeristen meer.

Buitenlandse toeristen gaven vorig jaar 34,5 miljard euro uit. Dat is een groei van meer dan 90 procent ten opzichte van 2021, toen er nog coronamaatregelen van kracht waren. Buitenlandse toeristen waren daarmee goed voor ongeveer een derde van de totale toeristische bestedingen.

In 2022 was de werkgelegenheid in de toeristische sector hoger dan in 2021. Het aantal arbeidsjaren in het toerisme nam vorig jaar met bijna 20 procent toe naar 452.000. Hiermee was het aandeel van toerisme in de totale werkgelegenheid 5,5 procent. In 2019 was dit nog 4,8 procent.

De toename is in alle toeristische sectoren te zien. De werkgelegenheid in de luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling nam het meest toe. Ook het aantal werkzame personen en banen nam toe. In het toerisme wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, waardoor het aantal banen groter is dan het aantal werkzame personen.

De toegevoegde waarde van toerisme, de maatstaf die wordt gebruikt om het binnenlands product ofwel de economische groei van een land te berekenen, is eveneens fors gestegen. De toegevoegde waarde van de sector bedroeg in 2022 bijna 32 miljard euro. Dat is ruim 66 procent meer dan een jaar eerder. De bedrijfstakken horeca en luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling groeiden het sterkst. De toegevoegde waarde was nog wel lager dan in 2019.