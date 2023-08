Aantal kolencentrales in China blijft volgens monitor rap groeien

China blijft de komende jaren in hetzelfde tempo kolencentrales bijbouwen, ondanks het voornemen van de regering om het steenkoolgebruik vanaf 2025 langzaam te gaan afbouwen. In de eerste helft van dit jaar gaf het land vergunningen uit die opgeteld 52 gigawatt aan nieuwe kolenstroom mogelijk maken, melden twee internationale kenniscentra op het gebied van energie. Dat komt neer op twee vergunningen voor kolencentrales per week.

Eén forse kolencentrale levert ongeveer een gigawatt aan capaciteit op, becijferen Global Energy Monitor (GEM) en het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Ze melden verder in hun rapportage dat in de eerste zes maanden van 2023 ruim 17 gigawatt aan nieuwe kolencentrales aan het Chinese elektriciteitsnet zijn gekoppeld. Dat is volgens de organisaties een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

Alles bij elkaar heeft China nu 243 gigawatt aan nieuwe kolencentrales in aantocht volgens GEM en CREA. De organisaties zijn kritisch over die toename. Ze zien daarin een “last-minute-poging” van de kolenindustrie om het land langer afhankelijk te houden van deze vervuilende manier van stroomopwekking. Tegelijkertijd is China in een rap tempo windmolens en zonnepanelen aan het plaatsen.

China stoot de meeste broeikasgassen uit van alle landen ter wereld. Daar past wel de kanttekening bij dat het land een enorme bevolking heeft. Een gemiddelde Chinees veroorzaakt volgens eerdere cijfers van de Wereldbank ongeveer de helft van de CO2-uitstoot die een gemiddelde Amerikaan veroorzaakt. In Nederland ligt de uitstoot per hoofd van de bevolking iets hoger dan in China.

De Chinese regering wil de CO2-uitstoot voor 2030 laten pieken en daarna in 30 jaar afbouwen. Het land wil in 2060 klimaatneutraal zijn.