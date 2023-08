Autoleasepark gegroeid, ondanks krimp economie

Hoewel de Nederlandse economie in de eerste helft van dit jaar is gekrompen, groeide het autoleasepark tot bijna 1,3 miljoen personenauto’s en bestelwagens. Dat is een stijging van bijna 3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, maakte de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) bekend.

Volgens de vereniging komt de groei door de sterke arbeidsmarkt, waardoor er meer vraag is naar auto’s vanuit de zakelijke markt. “Er werd in het tweede kwartaal een recordaantal banen gemeten. Dat zorgt voor een sterke vraag naar zakelijke mobiliteit”, concludeert de VNA.

Verreweg de meeste afgeleverde auto’s in de eerste helft van dit jaar waren benzineauto’s en diesels. Een op de drie nieuwe leaseauto‚Äôs is een elektrische auto.